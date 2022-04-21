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18:13 21.04.2022

Психолог рассказал, как стресс влияет на здоровье

психолог Фото: pixabay
Стресс подстерегает нас везде: и дома, и на работе. Несмотря на современные ритмы жизни, человечество в силах преодолеть стресс, передает Zakon.kz.

Впервые понятие «стресс» ввел биохимик Ганс Селье в 1936 году. Он разделил его на два типа: эустресс и дистресс. Первым принято считать положительные переживания, которые мотивируют и тонизируют человека. Например, спортивные состязания. Второй, наоборот, заставляет понервничать и ухудшает настроение. Его человек испытывает, например, когда скрывается от погони где-то в лесу на неизвестной территории.

Состояние стресса вызывает гормон кортизол. Его вырабатывают надпочечники. Борьба со стрессом — это снижение уровня кортизола, рассказывает бизнес-психолог Эдуард Грабарь в интервью aif.ru.

Современный человек не имеет возможности убирать кортизол в тех количествах, в которых он образуется, а только копит его.Бизнес-психолог Эдуард Грабарь

Постоянные переживания отравляют организм. Если не снизить уровень кортизола, в какой-то момент он подорвет здоровье человека. Длительный стресс приводит к хроническому отравлению кортизолом.

Это заканчивается букетом проблем со здоровьем:

  • ухудшается память;

  • снижается когнитивная функция;

  • повышается риск клинической депрессии;

  • повышается риск возникновения психических заболеваний;

  • снижается иммунитет;

  • повышается ломкость костей;

  • растет риск набора веса;

  • повышается риск гипертонии;

  • повышается уровень «плохого» холестерина;

  • приводит к болезням сердечно-сосудистой системы;

  • повышается риск облысения и появления морщин.

Со стрессом помогут справиться:

  • регулярная физическая активность;

  • духовные практики;

  • общение с приятными людьми и смех;

  • легкие комедии;

  • любимая музыка.

Чтобы понизить роль негативных переживаний в жизни, нужно выбрать ежедневный досуг, который принесет удовольствие.

Ирина Лукичева
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