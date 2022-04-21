Психолог рассказал, как стресс влияет на здоровье
Впервые понятие «стресс» ввел биохимик Ганс Селье в 1936 году. Он разделил его на два типа: эустресс и дистресс. Первым принято считать положительные переживания, которые мотивируют и тонизируют человека. Например, спортивные состязания. Второй, наоборот, заставляет понервничать и ухудшает настроение. Его человек испытывает, например, когда скрывается от погони где-то в лесу на неизвестной территории.
Состояние стресса вызывает гормон кортизол. Его вырабатывают надпочечники. Борьба со стрессом — это снижение уровня кортизола, рассказывает бизнес-психолог Эдуард Грабарь в интервью aif.ru.
Современный человек не имеет возможности убирать кортизол в тех количествах, в которых он образуется, а только копит его.Бизнес-психолог Эдуард Грабарь
Постоянные переживания отравляют организм. Если не снизить уровень кортизола, в какой-то момент он подорвет здоровье человека. Длительный стресс приводит к хроническому отравлению кортизолом.
Это заканчивается букетом проблем со здоровьем:
ухудшается память;
снижается когнитивная функция;
повышается риск клинической депрессии;
повышается риск возникновения психических заболеваний;
снижается иммунитет;
повышается ломкость костей;
растет риск набора веса;
повышается риск гипертонии;
повышается уровень «плохого» холестерина;
приводит к болезням сердечно-сосудистой системы;
повышается риск облысения и появления морщин.
Со стрессом помогут справиться:
регулярная физическая активность;
духовные практики;
общение с приятными людьми и смех;
легкие комедии;
любимая музыка.
Чтобы понизить роль негативных переживаний в жизни, нужно выбрать ежедневный досуг, который принесет удовольствие.