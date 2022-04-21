Психолог рассказал, как стресс влияет на здоровье

Впервые понятие «стресс» ввел биохимик Ганс Селье в 1936 году. Он разделил его на два типа: эустресс и дистресс. Первым принято считать положительные переживания, которые мотивируют и тонизируют человека. Например, спортивные состязания. Второй, наоборот, заставляет понервничать и ухудшает настроение. Его человек испытывает, например, когда скрывается от погони где-то в лесу на неизвестной территории.

Состояние стресса вызывает гормон кортизол. Его вырабатывают надпочечники. Борьба со стрессом — это снижение уровня кортизола, рассказывает бизнес-психолог Эдуард Грабарь в интервью aif.ru.

Современный человек не имеет возможности убирать кортизол в тех количествах, в которых он образуется, а только копит его. Бизнес-психолог Эдуард Грабарь

Постоянные переживания отравляют организм. Если не снизить уровень кортизола, в какой-то момент он подорвет здоровье человека. Длительный стресс приводит к хроническому отравлению кортизолом.

Это заканчивается букетом проблем со здоровьем:

ухудшается память;

снижается когнитивная функция;

повышается риск клинической депрессии;

повышается риск возникновения психических заболеваний;

снижается иммунитет;

повышается ломкость костей;

растет риск набора веса;

повышается риск гипертонии;

повышается уровень «плохого» холестерина;

приводит к болезням сердечно-сосудистой системы;

повышается риск облысения и появления морщин.

Со стрессом помогут справиться:

регулярная физическая активность;

духовные практики;

общение с приятными людьми и смех;

легкие комедии;

любимая музыка.

Чтобы понизить роль негативных переживаний в жизни, нужно выбрать ежедневный досуг, который принесет удовольствие.