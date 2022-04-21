Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:49 21.04.2022

Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ

Ситуация в Укарине 21 апреля Фото: mil.ru
Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», но потребовал заблокировать промышленную зону так, «чтобы муха не пролетела». Джо Байден анонсировал военную помощь Украине на 800 млн долларов, передает Zakon.kz.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска взяли под контроль Мариуполь. По его словам, в «Азовстали» находятся более двух тысяч украинских военнослужащих.

  • Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его «нецелесообразным», но потребовал заблокировать эту промышленную зону так, «чтобы муха не пролетела».

  • Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива запросил политическое убежище в РФ и гражданство.

  • Глава американского Минфина заявил премьеру Украины, что Вашингтон выделит Киеву 500 млн долларов экономической помощи, сообщило агентство Reuters.

  • Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток.

  • Борис Джонсон заявил, что Великобритания, не консультируясь с другими странами НАТО, оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар в случае применения оружия массового поражения.

  • Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд поможет Украине покрыть финансовый дефицит в размере 15 млрд долларов.

  • Парламент Украины упростил процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции, сообщили в партии «Слуга народа».

  • Президент США Джо Байден анонсировал программу «Объединяйтесь для Украины». Она позволит украинцам эмигрировать из Европы напрямую в США по ускоренным каналам.

  • Также, по словам президента США, Украине будет выделена военная помощь на 800 млн долларов. План включает артиллерию и тактические дроны.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Байден Джо Путин Владимир Шойгу Сергей США
Школьные линейки на 9 Мая в школах проводить не планируется – МОН РК
20.04.2022
Новый пакет санкций ввели США в отношении России
21.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
21.04.2022
Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора
21.04.2022
Канат Мусин рассказал, кто не сможет занимать госдолжности по новым конституционным поправкам
20.04.2022
Главная Топ LIVE Все