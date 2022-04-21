Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, Мариуполь под контролем войск РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска взяли под контроль Мариуполь. По его словам, в «Азовстали» находятся более двух тысяч украинских военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его «нецелесообразным», но потребовал заблокировать эту промышленную зону так, «чтобы муха не пролетела».

Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива запросил политическое убежище в РФ и гражданство.

Глава американского Минфина заявил премьеру Украины, что Вашингтон выделит Киеву 500 млн долларов экономической помощи, сообщило агентство Reuters.

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания, не консультируясь с другими странами НАТО, оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар в случае применения оружия массового поражения.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд поможет Украине покрыть финансовый дефицит в размере 15 млрд долларов.

Парламент Украины упростил процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции, сообщили в партии «Слуга народа».

Президент США Джо Байден анонсировал программу «Объединяйтесь для Украины». Она позволит украинцам эмигрировать из Европы напрямую в США по ускоренным каналам.