Пятилетняя девочка погибла под колесами автобуса в Усть-Каменогорске

Как передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО, водитель маршрутного автобуса не обеспечил безопасную высадку пассажиров и продолжил движение.

Девочка, 2017 года рождения, которой уже исполнилось пять лет, в результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.