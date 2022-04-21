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Законодательство РК
22:19 21.04.2022

Пятилетняя девочка погибла под колесами автобуса в Усть-Каменогорске

Гибель девочки, Усть-Каменогорск Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла сегодня, 21 апреля, в 17:00 на улице Бажова, сообщает Zakon.kz.

Как передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО, водитель маршрутного автобуса не обеспечил безопасную высадку пассажиров и продолжил движение.

Девочка, 2017 года рождения, которой уже исполнилось пять лет, в результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Константин Вноровский
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