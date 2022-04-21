Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете

Таблоид TMZ пишет, что мужчина вел себя назойливо по отношению к спортсмену, который в итоге взорвался.

Как оказалось, перед вылетом Тайсон сфотографировался с поклонниками. При этом один из них пытался поговорить с 55-летним боксером и не отставал от него. Вел себя вызывающе, даже нахально. Это всерьез разозлило именитого пассажира. Боксер несколько раз ударил приставучего соседа по лицу. У пострадавшего появились следы крови.

Ему была оказана медицинская помощь. Кроме того, избитый обратился в полицию.

Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.

Боксер многократно попадался на избиениях людей вне ринга. Под горячую руку спортсмена попадали журналист, женщины легкого поведения и, по некоторым свидетельствам, его бывшая жена.