Британский парламент одобрил проведение расследования о вечеринках Джонсона

Предложение о проведении расследования выдвинула Лейбористская партия. Его одобрили без голосования, так как никто из Консервативной партии не возражал, передает Sky News.

Законодатели одобрили ходатайство о создании парламентского комитета для определения того, являются ли отказы Джонсона признать нарушение правил неуважением к Палате общин в свете последующего штрафа полиции за это нарушение правил.

Сам Джонсон, который находится с визитом в Индии, заявил, что ему абсолютно «нечего скрывать» относительно скандала из-за вечеринок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр извинился за то, что проводил вечеринки во время карантина. Он отметил, что оплатил штраф и «искренне просит прощения», однако отказался уходить в отставку вопреки призывам оппозиционных политиков.

Решение о проведении парламентского расследования было принято после того, как полиция оштрафовала Джонсона за нарушение антиковидных правил во время локдауна в правительственной резиденции. Ранее во время слушаний в парламенте Джонсон неоднократно заявлял, что не нарушал правил, а мероприятия, в которых он участвовал, он называл «рабочими».