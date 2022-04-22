По миллиону тенге получат участники ВОВ ко Дню Победы в Шымкенте

Участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят по 360 МРП, или 1 102 680 тенге. 2570 тружеников тыла, проживающих в Шымкенте (по данным на 13 апреля), получат по 12 МРП – 36 756 тенге. 130 вдовам участников ВОВ выделят по 12 МРП, или 36 756 тенге, – говорится в сообщении городского управления занятости и социальной защиты.

Денежные выплаты получат и приравненные к участникам и инвалидам ВОВ категории лиц.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Это участники различных локальных войн и ликвидаций техногенных аварий (война в Афганистане, конфликт на таджикско-афганской границе, войны в Нагорном Карабахе и Ираке; Семипалатинский полигон, Чернобыльская АЭС). Таких в нашем городе, по состоянию на 13 апреля, 2165 человек. Они получат по 36 МРП, или 110 268 тенге.

Отметим, сейчас в Шымкенте остались семь ветеранов Великой Отечественной войны.