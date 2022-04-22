09:43 22.04.2022
По миллиону тенге получат участники ВОВ ко Дню Победы в Шымкенте
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Шымкенте получат по миллиону тенге. А точнее, по 1 102 680 тысяч тенге.
Участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят по 360 МРП, или 1 102 680 тенге. 2570 тружеников тыла, проживающих в Шымкенте (по данным на 13 апреля), получат по 12 МРП – 36 756 тенге. 130 вдовам участников ВОВ выделят по 12 МРП, или 36 756 тенге, – говорится в сообщении городского управления занятости и социальной защиты.
Денежные выплаты получат и приравненные к участникам и инвалидам ВОВ категории лиц.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Это участники различных локальных войн и ликвидаций техногенных аварий (война в Афганистане, конфликт на таджикско-афганской границе, войны в Нагорном Карабахе и Ираке; Семипалатинский полигон, Чернобыльская АЭС). Таких в нашем городе, по состоянию на 13 апреля, 2165 человек. Они получат по 36 МРП, или 110 268 тенге.
Отметим, сейчас в Шымкенте остались семь ветеранов Великой Отечественной войны.
Каждый год в канун Дня Победы их навещают представители акимата, волонтеры, предприниматели и оказывают материальную помощь.