Ветераны ВОВ ко Дню Победы получат миллионные выплаты в Акмолинской области

В 2024 году в Акмолинской области увеличена сумма выплат ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны ВОВ получат по 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как заявил 15 апреля акимат Акмолинской области, на сегодняшний день в регионе проживают шесть ветеранов.

"По информации регионального управления координации занятости и социальных программ, выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны – в размере от 10 до 30 МРП", – говорится в сообщении.

Кроме того, по 25 МРП получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны боевых действий на территории других государств.

Как стало известно ранее, в Алматы ветеранам ВОВ выплатят по 2 млн тенге.