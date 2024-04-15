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Ветераны ВОВ ко Дню Победы получат миллионные выплаты в Акмолинской области

Ветераны ВОВ ко Дню Победы получат миллионные выплаты в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 21:10 Фото: Zakon.kz
В 2024 году в Акмолинской области увеличена сумма выплат ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны ВОВ получат по 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как заявил 15 апреля акимат Акмолинской области, на сегодняшний день в регионе проживают шесть ветеранов.      

"По информации регионального управления координации занятости и социальных программ, выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны – в размере от 10 до 30 МРП", – говорится в сообщении.

Кроме того, по 25 МРП получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны боевых действий на территории других государств.

Как стало известно ранее, в Алматы ветеранам ВОВ выплатят по 2 млн тенге. 

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