Лидер Astana Qazaqstan прокомментировал первую победу в сезоне

«Мигелито» атаковал из пелетона на последних трех километрах вершины Кальс-ам-Гроссглокнер, плюс за 900 метров до финиша обогнал француза Тибо Пино, и в гордом одиночестве пересек финишную черту.

Отличный день для меня и команды. Ждали этот успех и теперь мы обрели уверенность и мотивацию для наших следующих целей. Пережил прекрасные моменты на финише. Мне очень хотелось подарить эту победу команде Astana Qazaqstan Team, моей домашней команде, куда вернулся в этом году и получил теплый прием. Лидер Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес

Это был единственный этап пятидневной гонки с финишем в гору. Колумбиец использовал его с пользой для себя.

Также, я хотел бы посвятить этот успех моему второму ребенку, которого мы с супругой ожидаем в ближайшее время. Кроме того, этой победой я хотел бы почтить память нашего великого чемпиона Микеле Скарпони, который ушел от нас пять лет назад. Мигель Анхель Лопес

В генеральной классификации Мигелю Лопесу особо ничего не светит, так как он располагается на 33 строчке перед последним этапом, отставая от лидера гонки испанца Пейо Бильбао на 13 минут и 43 секунды.

Мы приехали на эту гонку с целью провести финальный этап подготовки к «Джиро д’Италия», почувствовать гоночный ритм, попробовать разные тактические варианты и побороться за победу на этапе. Думаю, что мы проводим хорошую неделю здесь, на «Туре Альп», чувствую, что моя форма улучшается, и я на правильном пути к «Джиро». Мигель Анхель Лопес

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