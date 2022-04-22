Эрик тен Хаг назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»

В договоре с Хагом также предусмотрена возможность продлить сотрудничество еще на один год, при согласии обеих сторон, передает пресс-служба клуба.

Для меня большая честь стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». С нетерпением жду новых испытаний на этом посту. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я намерен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает. Эрик тен Хаг

В данный момент «манкунианцы» тренируются под руководством немца Ральфа Рангника. 63-летний Рангник возглавил английский коллектив в начале декабря 2021 года и к текущему часу «МЮ» располагается на шестом месте в таблице АПЛ, набрав 54 очка.

А Эрик тен Хаг должен доработать остаток этого сезона в голландском «Аяксе».

Будет непросто уйти из «Аякса» после стольких невероятных лет. Хочу убедить болельщиков, что я полностью сфокусирован на том, чтобы успешно завершить сезон в Нидерландах, прежде чем присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг

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