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11:18 22.04.2022

Россия передаст Казахстану неиспользуемое на Байконуре имущество

передача имущества Казахстану Фото: пресс-служба космодрома
Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 20 апреля 2022 года подписал распоряжение о безвозмездной передаче такого имущества, передает Zakon.kz.
Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», – говорится в документе.

Передаче подлежат спутник «Экран-М» и комплектующие к нему, а также сборочно-защитный блок с комплектующими и приспособлениями.

Спутник «Экран-М» собрали еще в 90-х годах, но ни разу не выводили на орбиту.

Стоимость передаваемого имущества оценена в один рубль.

Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что РФ намерена отказаться от аренды 16 объектов Байконура.

Лариса Черненко
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