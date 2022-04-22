11:18 22.04.2022
Россия передаст Казахстану неиспользуемое на Байконуре имущество
Фото: пресс-служба космодрома
Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 20 апреля 2022 года подписал распоряжение о безвозмездной передаче такого имущества, передает Zakon.kz.
Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», – говорится в документе.
Передаче подлежат спутник «Экран-М» и комплектующие к нему, а также сборочно-защитный блок с комплектующими и приспособлениями.
Спутник «Экран-М» собрали еще в 90-х годах, но ни разу не выводили на орбиту.
Стоимость передаваемого имущества оценена в один рубль.
Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Ранее российские СМИ сообщали о том, что РФ намерена отказаться от аренды 16 объектов Байконура.