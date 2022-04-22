Россия передаст Казахстану неиспользуемое на Байконуре имущество

Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», – говорится в документе.

Передаче подлежат спутник «Экран-М» и комплектующие к нему, а также сборочно-защитный блок с комплектующими и приспособлениями.

Спутник «Экран-М» собрали еще в 90-х годах, но ни разу не выводили на орбиту.

Стоимость передаваемого имущества оценена в один рубль.

Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что РФ намерена отказаться от аренды 16 объектов Байконура.