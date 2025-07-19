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Мир

Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией

Флаг Германии, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 06:59 Фото: pexels
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прекратил соглашение с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, МИД России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.

Это соглашение было подписано в 1996 году. Москва и Берлин тогда договорились, что будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между российскими и германскими предприятиями, организациями и ведомствами.

В министерстве иностранных дел России недавно отметили, что в нынешних условиях соглашение утратило смысл и практическое значение: оно "абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений".

Ранее стало известно, что Бахрейн вложит 17 млрд в экономику США.

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Аксинья Титова
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