Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прекратил соглашение с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, МИД России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.
Это соглашение было подписано в 1996 году. Москва и Берлин тогда договорились, что будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между российскими и германскими предприятиями, организациями и ведомствами.
В министерстве иностранных дел России недавно отметили, что в нынешних условиях соглашение утратило смысл и практическое значение: оно "абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений".
Ранее стало известно, что Бахрейн вложит 17 млрд в экономику США.
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