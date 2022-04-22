В Туркестанской области мужчина украл золотые украшения тещи

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, в Шардаринский РОП с заявлением обратилась местная жительница.

По словам потерпевшей, неизвестный проник в ее дом через окно и украл из спальни золотые серьги, кольцо и дорогое ожерелье с бриллиантами.

Общая сумма ущерба составила 1,7 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 188 УК РК «Кража», – говорится в сообщении.

В течение суток оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, задержанный оказался зятем потерпевшей. Мужчина проник в оставленный без присмотра дом и украл золотые изделия. Украденное имущество он спрятал в своем гараже во дворе дома, ожидая удобного момента для сбыта. На сегодня изъятые в качестве вещественных доказательств золотые изделия стражи порядка вернули законной владелице.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.