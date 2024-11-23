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Золотые украшения на 1,5 млн украл у тещи житель Астаны

золото, золотое кольцо, украшения, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 16:19 Фото: pixabay
Кражу ювелирных изделий на 1,5 млн тенге раскрыли полицейские в Акмолинской области. В имущественном преступлении оказался замешан зять заявительницы, сообщает Zakon.kz.

Заявление о краже золотых и серебряных изделий поступило в отдел полиции Косшы 19 ноября. По словам женщины, украшения пропали еще в октябре.

"По факту кражи полицейские начали досудебное расследование и приступили к проведению оперативно- розыскных мероприятий. В результате оперативники предположили, что к хищению может быть причастен зять потерпевшей, который имел свободный доступ к дому", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

При проверке данной версии полицейские установили личность 35-летнего жителя Астаны. Предварительно известно, что, совершив хищение ювелирных изделий, он сдал их в ломбард.

В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия по изъятию похищенных драгоценностей и возврату их законной владелице.

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