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Законодательство РК
12:53 22.04.2022

АФМ начало расследование против руководителей финпирамиды Qnet

досудебное расследование, финпирамида Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о начале досудебного расследования в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана. Предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется. Пресс-служба АФМ РК

В отношении одного из фигурантов дела, как отметили в ведомстве, санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Анастасия Московчук
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