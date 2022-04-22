12:53 22.04.2022
АФМ начало расследование против руководителей финпирамиды Qnet
Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о начале досудебного расследования в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана. Предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется. Пресс-служба АФМ РК
В отношении одного из фигурантов дела, как отметили в ведомстве, санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.