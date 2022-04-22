Как выбрать имя для ребенка – эксперт

Администратор казахской Википедии Кайыр Рысбаев видит в этой ситуации тенденцию к потере богатого наследия казахского имянаречения. Он сообщил, что казахи в отличие от других народов Европы имели богатый набор разнообразных имен, практически любое слово языка могло стать именем. Но в последние годы люди начали давать распространенные имена, которые чаще на слуху, добавил спикер.

Сейчас доходит до того, что в одном классе могут быть по три Алихана. К слову, имя Алихан уже несколько лет лидирует среди новорожденных мальчиков. Как мы видим, женские имена чаще повторяются, чем мужские. Возможно, причина в том, что в большинстве случаев женщин не включают в шежире и, соответственно, уникальные женские имена не сохраняются и предаются забвению. Поэтому для сохранения женской антропонимики надо будет поднять вопрос о включении женщин в шежире. Администратор казахской Википедии Кайыр Рысбаев

Указал он и еще на одну тенденцию: становится много арабских имен, из-за чего теряются исконно тюркские имена.

Арабизируются имена, которые раньше были адаптированы под казахский язык. Если раньше давали имена Ысмайыл, Ыбырай, Айша, Сейіт, Бәтима, Оспан, Әубәкір, Құсайын, Асан, то нынче стало модно давать на арабский лад: Исмаил, Ибрахим, Аиша, Саид, Фатима, Осман, АбуБакр, Хусейн, Хасан. Кайыр Рысбаев

По мнению эксперта, сходная тенденция отмечается у кыргызcтанцев. Тенденция советского времени давать русские имена сменяется на тенденцию давать арабские имена.

В любой книге шежире можно выбрать хорошие, красивые, редкие имена. Женские имена тоже можно оттуда выбрать. В книжных магазинах можно найти разнообразные книги и справочники казахских имен. Право выбирать имя ребенку лучше давать взрослым, хорошо знающим шежире, казахский язык и литературу. У них богатый запас казахских имен. А если давать выбирать имя маленьким детям, то в силу малого опыта жизни и малого набора знания казахских имен они чаще дают самые распространенные имена. Число знакомых у них ограничивается школьными и дворовыми друзьями, а также близкими родственниками. Кайыр Рысбаев

Фото: Zakon.kz