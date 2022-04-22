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16:37 22.04.2022

Машина налетела на люк и опрокинулась в Алматы

ДТП, автомобиль Фото: Zakon.kz
В Алматы водитель автомобиля Kia K5 наехал на люк, после чего опрокинулся и допустил наезд на металлическое ограждение, передает Zakon.kz.
21 апреля около 22:30 водитель, управляя автомобилем Kia K5, следовал по ул. Саина в восточном направлении и западнее ул. Мустафина допустил наезд на квадратный люк, после чего опрокинулся и допустил наезд на металлическое ограждение. Пресс-служба ДП Алматы

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры.

Материал принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.Начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов
Анастасия Стативкина
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