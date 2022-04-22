Мохамед Салах рассказал о своем будущем в «Ливерпуле»

Пока фанаты египетского футболиста могут не волноваться – у нападающего «Ливерпуля» контракт заканчивается в 2023 году. У лучшего бомбардира АПЛ (22 мяча) самая главная цель нынешнего сезона – победить сразу в четырех турнирах, передает FourFourTwо.

Буду ли я подписывать новый контракт? Да, я так думаю. Но если они хотят, чтобы я ушел, это меняет дело! Я не знаю, у меня остался один год. Думаю, фанаты знают, чего я хочу, но контракт – это не только про деньги. Этот клуб очень много значит для меня – здесь я наслаждался своим футболом больше, чем где бы то ни было, я отдал клубу все, и все это видели. Футболист Мохамед Салах

В нынешнем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» в 42 матчах, во всех турнирах, забив 30 голов, а также отдал 12 результативных передач.

У меня было много невероятных моментов здесь, завоевание трофеев, индивидуальных голов, индивидуальных трофеев. Здесь, как в семье. Я не волнуюсь, я не позволяю себе беспокоиться о чем-то. Сезон еще не закончился, так что давайте закончим его как можно лучше – это самое главное. Неизвестно, что еще может произойти. Мохамед Салах

29-летний Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» становился чемпионом Англии (2019/20), победителем Лиги чемпионов УЕФА (2018/19), обладателем Суперкубка УЕФА (2019), обладателем Кубка Футбольной лиги (2021/22), победителем Клубного чемпионата мира (2019).

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