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Законодательство РК
17:35 22.04.2022

Выпускные в школе – рекомендации МОН РК

школа, выпускной Фото: Zakon.kz
В связи с улучшением эпидситуации в школах разрешены торжественные выпускные вечера. Однако проводиться они должны будут в стенах школы, передает Zakon.kz.
Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос – один из главных в повестке. Руководитель Управления воспитательной работы КДСО МОН РК Самал Кадырова

В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

Не допускается:

  • привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

  • организация праздничных столов;

  • проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

  • сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

  • организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

«Последний звонок» во всех школах Казахстана пройдет 25 мая. Торжественное вручение аттестатов – 16-17 июня.

Анастасия Стативкина
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