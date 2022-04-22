Ливень, сход снежных лавин в горах и порывистый ветер ожидаются в Казахстане

В период 23-27 апреля 2022 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 м) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

На юге Атырауской области ожидается днем сильный дождь. На севере, юге области гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. На севере области – туман. Ветер северо-восточный, восточный, на востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Кызылординской области, днем в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается гроза.

Днем на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается гроза.

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер северный, порывы 15-20 м/с.