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20:10 22.04.2022

Второй день подряд на «Туре Альп» в призерах гонщик «Астаны»

Велоспорт Тур Альп 2 этап Фото: Instagram/daviddlax
Завершилась пятидневная велогонка на «Туре Альп» с участием Qazaqstan Astana Team. На заключительном, как и на четвертом, этапе в списке призеров оказался велогонщик казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

Член казахстанской велодружины, испанский спортсмен Давид де ла Круз, пришел на финиш вторым на пятом этапе. Заключительный этаппротяженностью 114,5 км включал в себя две категорийные горы и небольшой подъем на финише. Как и на четвертом этапе, финишная разборка состоялась при участии француза Тибо Пино. Если 21 апреля колумбиец Мигель Анхель Лопес не дал никаких шансов французскому велосипедисту, то 22 апреля Тибо был удачливее Давида, который и выиграл пятый этап.

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