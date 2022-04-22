Второй день подряд на «Туре Альп» в призерах гонщик «Астаны»

Член казахстанской велодружины, испанский спортсмен Давид де ла Круз, пришел на финиш вторым на пятом этапе. Заключительный этаппротяженностью 114,5 км включал в себя две категорийные горы и небольшой подъем на финише. Как и на четвертом этапе, финишная разборка состоялась при участии француза Тибо Пино. Если 21 апреля колумбиец Мигель Анхель Лопес не дал никаких шансов французскому велосипедисту, то 22 апреля Тибо был удачливее Давида, который и выиграл пятый этап.

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