Тлеуберди и Лавров встретились в Москве

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня.

Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.

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Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

По итогам встречи подписан План мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

Кроме того, стало известно, что Halyk Bank выкупил у Сбер Казахстан розничный кредитный портфель на 330 млрд тенге ($740 млн). Ведутся переговоры с казахстанскими банками о выкупе «дочки» Альфа банка.

Отметим, что встреча Лаврова и Тлеуберди проходит в доме приемов МИД на Спиридоновке.