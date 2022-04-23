Проблемы трудоустройства выпускников медвузов обсудили в Алматы

Сейчас как никогда назрела необходимость в качественных кадрах, управленцах в системе здравоохранения, подготовкой которых КМУ «ВШОЗ» всегда был известен.

Программа круглого стола включила разностороннее обсуждение вопросов по кадровому обеспечению в регионах, таких как проблемы и пути их решения, роль вуза в обеспечении качества медицинской помощи и других актуальных вопросов, направленных на обеспечение конкурентоспособных компетенций выпускников вузовского и послевузовского образования, отвечающих современным вызовам здравоохранения.

В работе приняли участие представители Министерства здравоохранения, руководители Управления общественного здравоохранения Алматы и Управления здравоохранения Алматинской области, представители неправительственных организаций, руководители государственных и частных медицинских организаций.

Модерировал мероприятие и.о. ректора КМУ «ВШОЗ», д.м.н., профессор Турдалиева Ботагоз.

Доклад Руслана Сатывалдеева был посвящен оценке и контролю программ по улучшению качества медицинской помощи и общественного здравоохранения.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев выступил с докладом на тему: «Современный портрет выпускника с точки зрения работодателей».

Карьера выпускников является важной составляющей репутации любой образовательной организации. В своем выступлении Табынбаев обозначил основные требования работодателей-руководителей медицинских организаций к качеству профессиональной подготовки выпускников вузов.

Далее с докладом «К вопросу о кадровом обеспечении в регионах: проблемы и пути решения» выступила заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматинской области Лейла Серикбаева.

В ее докладе были рассмотрены факторы, влияющие на круг проблем трудоустройства выпускников медицинских вузов, приведены статистические данные, анализ текущей ситуации на рынке труда среди выпускников вузов в Алматинской области.

И.о. ректора КМУ «ВШОЗ» Турдалиева отметила, что подобные обсуждения насущных вопросов взаимодействия образования и медицины, науки и практического здравоохранения станут хорошей традицией в университете.

В своем докладе «О роли вуза в обеспечении качества медицинской помощи» Турдалиева Б.С. отметила, что КМУ «ВШОЗ» прикладывает все усилия для выпуска на рынок труда качественных и квалифицированных кадров, при этом вузам крайне важно знать требования современного рынка труда, чтобы адаптировать их к требованиям основных образовательных программ.

В КМУ «ВШОЗ» приоритетное внимание уделяется поддержке своих выпускников и содействию их трудоустройству, которое является одним из важнейших критериев эффективности работы вуза.

Исполнительный директор ОИП и ЮЛ «Ассоциация клиник Алматы» Pасул Дюсенов , к слову, один из первых и успешных выпускников КМУ «ВШОЗ», рассказал о роли профессиональных ассоциаций в повышении статуса и защиты прав медицинских работников.

В завершение приветственного обращения Турдалиева Б.С. поблагодарила участников круглого стола, отметив, что КМУ «ВШОЗ» открыт к сотрудничеству и готов рассматривать все выдвинутые участниками предложения по взаимодействию с вузом.

Работа круглого стола была направлена на достижение целей, востребованных на рынке труда, создание модели выпускника, соответствующего профессиональным требованиям работодателей, налаживание эффективного взаимодействия вуза по содействию трудоустройству выпускников и работодателей, активно привлекающих на работу магистрантов и докторантов, а также создание условий для осознания социальной значимости будущей профессии, проявления устойчивого интереса к ней, подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Далее работа круглого стола прошла в формате обсуждения вопросов, касающихся взаимодействия образовательной и медицинских сфер деятельности.

В ходе дискуссии участники обсудили актуальные вопросы трудоустройства выпускников вузов, построения и развития профессиональной карьеры.

Проблемы, поднятые в докладах, вызвали большой интерес и оживленное обсуждение среди присутствующих участников.

Круглый стол завершился подведением итогов и формированием планов дальнейшего сотрудничества, в числе которых создание совета работодателей КМУ «ВШОЗ».