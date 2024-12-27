Единый часовой пояс: ученые обсудили влияние перевода времени на казахстанцев

27 декабря 2024 года в ходе круглого стола "Единый часовой пояс: научные аспекты" ученые высказались по вопросу о переводе времени в Казахстане – переходе на единый часовой пояс. Были обозначены важные факторы влияния на здоровье человека и другие аспекты жизни, сообщает Zakon.kz.

С 1 марта 2024 года местное время Казахстана переведено на один час назад, или на часовой пояс UTC+5.

Многих казахстанцев стало беспокоить изменение светового режима дня. Сегодня в Алматы эксперты и ученые вновь собрались по этому вопросу и предоставили различные доводы в пользу перевода всех регионов на единый часовой пояс. Многие отметили, что он является естественным и наиболее приемлемым для казахстанцев по многим факторам.

Также были приведены научные доводы и даны рекомендации по влиянию часовых поясов на здоровье человека.

Доктор медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории, директор АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова рассказала, что наступление светового дня одновременно с пробуждением благоприятно влияет на гормональную систему человека и уменьшение числа раковых заболеваний у населения в целом.

"Как представители онкоинститута, мы изучили много литературы и результаты международных исследований. Данный часовой пояс (UTC+5) является естественным для Казахстана. Особенно смена часового пояса важна для Караганды, Семея, всех восточных регионов, Алматы, Талдыкоргана и других. Естественное время будет способствовать тому, что у людей начнут правильно вырабатываться важные гормоны, так как человек станет просыпаться своевременно. Особенно это важно для гормона мелатонина, который как раз защищает клетки от повреждений и различных раковых процессов". Диляра Кайдарова

Специалист отметила, что этот медицинский факт доказан многочисленными исследованиями европейских и американских ученых. Они исследовали жителей 600 округов – более четырех миллионов человек.

"Результаты исследования показали как раз то, что жизнь в неверном времени приводит к увеличению количества онкологических заболеваний, таких как лейкемия, рак тела матки и других заболеваний. И сейчас, во время круглого стола, мы предложили, чтобы наши ученые поучаствовали в исследованиях и разработках по влиянию времени на развитие онкологических заболеваний". Диляра Кайдарова

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане только начали исследование о переходе на единое время, и высказал свое мнение по этому поводу.

Глава министерства отметил, что смена часового пояса позволит улучшить здоровье и психическое состояние населения. По его словам, современная жизнь наполнена стрессами и огромным потоком информации, с которым человеческий мозг не способен справляться в постоянном режиме бодрствования.

"С переходом на единое время Казахстан вернулся к правильным биоритмам, основанным на солнечном дне. Это не просто изменение режима, а возможность для восстановления умственной деятельности, улучшения концентрации и общего самочувствия. Нам важно здоровье наших детей. Переизбыток информации, влияние гаджетов, гиподинамия при несоответствующем для биологических процессов времени чревато проблемами. Нам важно здоровье нации", – подчеркнул Нурбек.

По словам министра, исследования по влиянию смены часового пояса на здоровье казахстанцев уже началось. И для специалистов важно выяснить следующие аспекты:

влияние на психическое здоровье: уровень стресса, тревожности, депрессии и качество сна;

физиологические изменения: уровень гормонов (кортизол и мелатонин), метаболические показатели (глюкоза, холестерин) и частота заболеваний, связанных с нарушением циркадных ритмов;

социальные аспекты: производительность труда, успеваемость учащихся и частота обращений за медицинской помощью.

"В тех странах, где время синхронизировано с естественным природным циклом, имеются очень хорошие экономические результаты – повышение эффективности труда и продуктивности, рост экономики, а также другие административные и управленческие приоритеты. В целом, улучшается здоровье граждан, уменьшается преступность и количество случаев ДТП, так как человек все активное время суток находится в бодром состоянии с хорошей концентрацией внимания".

Кроме того, свое мнение по переводу времени озвучил ведущий астрофизик – заместитель директора Астрофизического института имени Фесенкова Рашит Валиуллин. Он пояснил, что нынешнее время на всей территории Казахстана наилучшим образом совпадает с астрономическим представлением о часовых поясах.

"Единое время в Казахстане соответствует астрономическим представлениям о часовых поясах. До этого у нас было декретное время, которое не соответствовало научным представлениям по часовым поясам. А следовательно, время теперь соответствует природным циклам. Время сейчас наиболее правильное с точки зрения астрономической науки. Теперь солнце в полдень находится в своей наивысшей точке, а светлое время до полудня и после теперь совпадает", – объяснил Рашит Валиуллин.

При принятии решения в Астрофизический институт приходили запросы для выяснения мнений ученых. Проанализировав ситуацию, институт дал рекомендацию о целесообразности перевода времени, добавил астрофизик.

Ранее свое мнение о переводе времени и влиянии единого часового пояса на организм человека озвучил Zakon.kz проректор по науке КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.