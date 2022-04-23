Эксперты об изменениях в Конституцию: Было много дискуссий и споров

Рабочая группа по разработке изменений в Конституцию Казахстана подготовила серьезные изменения в основной закон страны. Об этом заявил проректор по учебной работе Евразийского национального университета им. Гумилева Еркин Онгарбаев.

Я хотел бы отметить, что было достаточно много дискуссий и споров, но в конце концов рабочая группа подготовила очень хороший документ, который был одобрен главой государства. Еркин Онгарбаев

Доктор юридических наук, профессор Онгарбаев отметил, что одно из изменений воплощается в формуле главы государства: «Сильный президент, влиятельный парламент и подконтрольное правительство».

Мы смогли эту сбалансированную формулу реализовать в конституционных нормах. Еркин Онгарбаев

Он подчеркнул, что глава государства самостоятельно отказывается от своих сфер полномочий и наделяет ими парламент и правительство.

Высокие нравственные принципы выражаются в позиции главы государства о том, что близкие родственники президента не должны занимать высокие политические должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Это пример не только для государственных служащих, но и для всего населения. Потому что мы должны очень жестко бороться с непотизмом, кумовством и другими негативными моментами. Еркин Онгарбаев

Член рабочей группы по разработке изменений в Конституцию Казахстана, доктор юридических наук Индира Аубакирова заявила, что страна переживает историческую эпоху, впереди ее ожидают крупные политические и общественные трансформации.

Нашей рабочей группой были инициированы различные поправки. С этими установками был произведен ряд существенных поправок, которые изменят наше политическое пространство в сторону демократизации, модернизации. Будут расширены права граждан в политической сфере, социальной сфере. Вводится ряд правозащитных институтов новых. Новая модель взаимоотношений власти и общества. Индира Аубакирова

После принятия конституционных поправок каждый гражданин Казахстана будет более защищенным с правовой точки зрения, отметила Аубакирова.

Член рабочей группы подчеркнула, что Конституция – это тот основной документ, который на долгие годы определяет направление развития страны с новыми поправками, в новой редакции – в Новый Казахстан.