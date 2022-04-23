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Законодательство РК
12:36 23.04.2022

Митинг против блокировки соцсетей начался в Алматы

блокировка соцсетей Фото: Zakon.kz
Участники митинга требуют недопущения блокировки соцсетей и мессенджеров, а также удаления или ограничения контента в Instagram, Facebook, Telegram и других платформах, сообщает Zakon.kz.

В Алматы начался санкционированный митинг против блокировок социальных сетей и принятия поправок по регулированию контента в соцсетях.

блокировка соцсетей

Фото: Zakon.kz

Участники митинга требуют недопущения блокировки соцсетей и мессенджеров, а также удаления или ограничения контента в Instagram, Facebook, Telegram и на других платформах.

блокировка соцсетей

Фото: Zakon.kz

Организаторы митинга заявили, что власти обязаны услышать их законные требования по отмене поправок.

Представители гражданского общества собрались сегодня на митинге, чтобы выразить свое объективное мнение. На этой сцене будут выступать юристы, правозащитники, журналисты с целью – донести до властей наши требования и пожелания. Митинг будет интересным и веселым.Организатор митинга, журналист Чингиз Валиханов

В парке имени Махатмы Ганди собрались около 100 человек. Участники пришли с разными плакатами и лозунгами.

блокировка соцсетей

Фото: Zakon.kz

блокировка соцсетей

Фото: Zakon.kz

блокировка соцсетей

Фото: Zakon.kz

блокировки соцстей

Фото: Zakon.kz

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