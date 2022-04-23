Митинг против блокировки соцсетей начался в Алматы

В Алматы начался санкционированный митинг против блокировок социальных сетей и принятия поправок по регулированию контента в соцсетях.

Фото: Zakon.kz

Участники митинга требуют недопущения блокировки соцсетей и мессенджеров, а также удаления или ограничения контента в Instagram, Facebook, Telegram и на других платформах.

Фото: Zakon.kz

Организаторы митинга заявили, что власти обязаны услышать их законные требования по отмене поправок.

Представители гражданского общества собрались сегодня на митинге, чтобы выразить свое объективное мнение. На этой сцене будут выступать юристы, правозащитники, журналисты с целью – донести до властей наши требования и пожелания. Митинг будет интересным и веселым. Организатор митинга, журналист Чингиз Валиханов

В парке имени Махатмы Ганди собрались около 100 человек. Участники пришли с разными плакатами и лозунгами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz