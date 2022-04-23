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14:23 23.04.2022

«Паралимпиец»: кино о сильных людях

Кино фильмы Казахстан Фото: Zakon.kz
На экранах казахстанских кинотеатров начался показ фильма "Паралимпиец" режиссера Алдияра Байракимова, сообщает Zakon.kz.

На экранах казахстанских кинотеатров начался показ фильма «Паралимпиец» режиссера Алдияра Байракимова.

Отправной точкой для создания фильма стала победа лыжника-паралимпийца Александра Колядина на зимних Паралимпийских играх в 2018 году, когда спортсмен стал лучшим в спринте на полтора километра.

Это событие произвело неизгладимое впечатление на Алдияра Байракимова, после чего уже в соавторстве с Венерой Каиржановой и Романом Жуковым он приступил к написанию сценария дебютной полнометражной картины «Паралимпиец».

Собирательный образ спортсменов-паралимпийцев воплотился в талантливом лыжнике Максате. С детства он мечтал завоевать олимпийское золото, однако автомобильная авария поменяла все его планы – он лишился ноги.

Потеряв все, Максат встречает паралимпийцев, которые помогают ему вновь поверить в себя. Сможет ли он обрести новую семью и завоевать долгожданное золото на Паралимпийских играх?

Мы дебютанты, которые горели мечтой сделать крутой качественный фильм, чтобы он был понятен в любой точке мира, смог подарить зрителям весь спектр эмоций, вдохновить, замотивировать на новые свершения и дать пищу для размышления.Алдияр Байракимов

Съемочный процесс фильма длился 37 дней и проходил в зимнее время в трех локациях – Алматы, Алматинской области и Щучинске.

По словам создателей, это стало большим испытанием для всей команды, так как стояли суровые морозы, а скорость ветра порой доходила до 40 метров в секунду.

Главные роли на экране воплотили актеры Аскар Ильясов, Карина Кудекова, Еркен Губашев, Жалгас Жангазин, Тимур Билалов, а также реальные паралимпийцы. В качестве консультанта и тренера по проекту выступила казахстанская биатлонистка и серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Елена Хрусталёва.

Прежде, чем фильм вышел в широкий прокат, его успели оценить зрители премьерных показов в кинотеатрах Kinopark в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Где бы ни проходили показы, фильм неизменно вызывал сильные эмоции у всех присутствующих, а съемочной команде и актерам устраивали бурные овации стоя.

Когда ты дебютант, очень важна поддержка, и я благодарен киносети Kinopark за то, что они очень помогают нам с рекламой и продвижением фильма. У нас было три больших закрытых показа, организация которых прошла на крутом уровне. Наш фильм «Паралимпиец» сделан со всей душой, и зрители это чувствуют при просмотре. Последние два премьерных показа люди не отпускали нас аплодисментами, мы им очень благодарны. Ждем всех в кино!Алдияр Байракимов

Спортивный мотивационный фильм «Паралимпиец» уже на экранах кинотеатров Казахстана.

Партнерский материал

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