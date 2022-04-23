«Паралимпиец»: кино о сильных людях

На экранах казахстанских кинотеатров начался показ фильма «Паралимпиец» режиссера Алдияра Байракимова.

Отправной точкой для создания фильма стала победа лыжника-паралимпийца Александра Колядина на зимних Паралимпийских играх в 2018 году, когда спортсмен стал лучшим в спринте на полтора километра.

Это событие произвело неизгладимое впечатление на Алдияра Байракимова, после чего уже в соавторстве с Венерой Каиржановой и Романом Жуковым он приступил к написанию сценария дебютной полнометражной картины «Паралимпиец».

Собирательный образ спортсменов-паралимпийцев воплотился в талантливом лыжнике Максате. С детства он мечтал завоевать олимпийское золото, однако автомобильная авария поменяла все его планы – он лишился ноги.

Потеряв все, Максат встречает паралимпийцев, которые помогают ему вновь поверить в себя. Сможет ли он обрести новую семью и завоевать долгожданное золото на Паралимпийских играх?

Мы дебютанты, которые горели мечтой сделать крутой качественный фильм, чтобы он был понятен в любой точке мира, смог подарить зрителям весь спектр эмоций, вдохновить, замотивировать на новые свершения и дать пищу для размышления. Алдияр Байракимов

Съемочный процесс фильма длился 37 дней и проходил в зимнее время в трех локациях – Алматы, Алматинской области и Щучинске.

По словам создателей, это стало большим испытанием для всей команды, так как стояли суровые морозы, а скорость ветра порой доходила до 40 метров в секунду.

Главные роли на экране воплотили актеры Аскар Ильясов, Карина Кудекова, Еркен Губашев, Жалгас Жангазин, Тимур Билалов, а также реальные паралимпийцы. В качестве консультанта и тренера по проекту выступила казахстанская биатлонистка и серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Елена Хрусталёва.

Прежде, чем фильм вышел в широкий прокат, его успели оценить зрители премьерных показов в кинотеатрах Kinopark в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Где бы ни проходили показы, фильм неизменно вызывал сильные эмоции у всех присутствующих, а съемочной команде и актерам устраивали бурные овации стоя.

Когда ты дебютант, очень важна поддержка, и я благодарен киносети Kinopark за то, что они очень помогают нам с рекламой и продвижением фильма. У нас было три больших закрытых показа, организация которых прошла на крутом уровне. Наш фильм «Паралимпиец» сделан со всей душой, и зрители это чувствуют при просмотре. Последние два премьерных показа люди не отпускали нас аплодисментами, мы им очень благодарны. Ждем всех в кино! Алдияр Байракимов

Спортивный мотивационный фильм «Паралимпиец» уже на экранах кинотеатров Казахстана.

Партнерский материал