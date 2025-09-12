Семья Розы Рымбаевой посетила первый казахстанский фильм-катастрофу

Казахстанские артисты Роза Рымбаева с сыновьями и невесткой вместе сходили в кинотеатр на показ нового отечественного фильма "QAITADAN", сообщает Zakon.kz.

Своими впечатлениями артисты поделились в Instagram – Али Окапов и Акерке Буркитбай опубликовали Stories из кинотеатра. В кадре появилась и сама Роза Рымбаева. Судя по фрагментам видео, она и ее младший сын Мади Рымбаев остались довольны фильмом.

Фото: Instagram/rozarymbaeva

Новая кинокартина под названием "QAITADAN" принадлежит авторству режиссера Думана Еркімбека. Его фильм является первым отечественным творением в жанре фильма-катастрофы. Это не просто фильм, основанный на острых ощущениях, он о памяти, ответственности и любви.

