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14:37 23.04.2022

Из больницы Рудного выписали мальчика, которого облили керосином и подожгли

Рудный облил керосином Степан Фото: pixabay
Малыш пробыл в реанимации 20 дней, в больнице – 36 дней. Ему провели более десяти операций по кожной пластике. Врачи находятся на связи с матерью, сообщает Zakon.kz.

Трехлетний мальчик Степа отправился домой. 23 апреля после тяжелого лечения его выписали из областной детской больницы, сообщают «Костанайские новости».

Инцидент произошел в Рудном 16 марта. В областную больницу пострадавшего доставили 17 марта. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии с 50% ожогов тела.

Обычно в 99% дети в таком состоянии погибают. Но мы вцепились в малыша и не хотели отдавать его смерти. Первые трое суток мальчик был в крайне тяжелом состоянии, но, к счастью, со временем его состояние удалось стабилизировать, он под наблюдением врачей благополучно прошел период ожогового шока. Потом приступили к не менее сложному периоду – кожной пластике. Провели более десяти операций. Врач травматолог-ортопед Мирас Ельжасов

Доктор отметил, что Степашка – так мальчика называли в больнице – очень контактный и развит не по годам. Врачи и медсестры полюбили его.

Сейчас его состояние стабильное. Как лечащий врач буду постоянно на связи с мамой. Ему сейчас нужны особые благоприятные условия, помимо страшных ожогов, малыш перенес тяжелую психотравму, на восстановление потребуется не меньше полугода.Врач травматолог-ортопед Мирас Ельжасов

Трехлетний малыш пробыл 20 дней в реанимации и 36 дней – в больнице.

За состоянием ребенка следили все жители области, а начальник департамента полиции взял расследование преступления под личный контроль.

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