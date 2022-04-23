14:37 23.04.2022
Из больницы Рудного выписали мальчика, которого облили керосином и подожгли
Фото: pixabay
Малыш пробыл в реанимации 20 дней, в больнице – 36 дней. Ему провели более десяти операций по кожной пластике. Врачи находятся на связи с матерью, сообщает Zakon.kz.
Трехлетний мальчик Степа отправился домой. 23 апреля после тяжелого лечения его выписали из областной детской больницы, сообщают «Костанайские новости».
Инцидент произошел в Рудном 16 марта. В областную больницу пострадавшего доставили 17 марта. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии с 50% ожогов тела.
Обычно в 99% дети в таком состоянии погибают. Но мы вцепились в малыша и не хотели отдавать его смерти. Первые трое суток мальчик был в крайне тяжелом состоянии, но, к счастью, со временем его состояние удалось стабилизировать, он под наблюдением врачей благополучно прошел период ожогового шока. Потом приступили к не менее сложному периоду – кожной пластике. Провели более десяти операций. Врач травматолог-ортопед Мирас Ельжасов
Доктор отметил, что Степашка – так мальчика называли в больнице – очень контактный и развит не по годам. Врачи и медсестры полюбили его.
Сейчас его состояние стабильное. Как лечащий врач буду постоянно на связи с мамой. Ему сейчас нужны особые благоприятные условия, помимо страшных ожогов, малыш перенес тяжелую психотравму, на восстановление потребуется не меньше полугода.Врач травматолог-ортопед Мирас Ельжасов
Трехлетний малыш пробыл 20 дней в реанимации и 36 дней – в больнице.
За состоянием ребенка следили все жители области, а начальник департамента полиции взял расследование преступления под личный контроль.
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