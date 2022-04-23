Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:39 23.04.2022

Связанный в багажнике – в столице задержаны очередные пранкеры

Задержаны пранкеры, связанный парень Фото: Zakon.kz
21 апреля в 19:28 на пульт «102» поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллина – Уалиханова около ТД «Аймақтау» в багажнике автомашины находится парень, у которого связаны скотчем руки и ноги, сообщает Zakon.kz.

На место был направлен наряд полиции. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-22 лет.

Выяснилось, что парни проводили «социальный эксперимент».

Сотрудниками Управления полиции района Байқоңыр правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство», материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Департамент полиции напоминает об ответственности за совершение противоправных действий, нарушающих общественный порядок и проявляющих неуважение к окружающим.

Константин Вноровский
Нур-Султан
В Акорде провели ауызашар для постящихся в месяц Рамазан
22.04.2022
Тлеуберди и Лавров встретились в Москве
22.04.2022
Токаев об изменениях в Конституции: Это приведет к повышению ответственности чиновников
22.04.2022
Мы – братские страны: Лавров о переселении россиян в Казахстан
22.04.2022
«Сказала, что у нее бомба»: в Нур-Султане задержали рейс в Актобе
22.04.2022
Главная Топ LIVE Все