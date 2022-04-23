Связанный в багажнике – в столице задержаны очередные пранкеры

На место был направлен наряд полиции. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-22 лет.

Выяснилось, что парни проводили «социальный эксперимент».

Сотрудниками Управления полиции района Байқоңыр правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство», материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Департамент полиции напоминает об ответственности за совершение противоправных действий, нарушающих общественный порядок и проявляющих неуважение к окружающим.