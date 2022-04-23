16:39 23.04.2022
Связанный в багажнике – в столице задержаны очередные пранкеры
Фото: Zakon.kz
21 апреля в 19:28 на пульт «102» поступил звонок о том, что на пересечении улиц Сейфуллина – Уалиханова около ТД «Аймақтау» в багажнике автомашины находится парень, у которого связаны скотчем руки и ноги, сообщает Zakon.kz.
На место был направлен наряд полиции. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-22 лет.
Выяснилось, что парни проводили «социальный эксперимент».
Сотрудниками Управления полиции района Байқоңыр правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство», материалы направлены в административный суд для принятия окончательного решения. Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Департамент полиции напоминает об ответственности за совершение противоправных действий, нарушающих общественный порядок и проявляющих неуважение к окружающим.