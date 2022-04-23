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Законодательство РК
16:56 23.04.2022

Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Вступление в НАТО Фото: pixabay
Сегодня, 23 апреля, финские парламентарии проголосовали за вступление Финляндии в Североатлантический альянс, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией. Сообщение на сайте парламента

По итогам голосования решено, что парламент Финляндии направит заявку на вступление в НАТО. Предположительно, подача заявки состоится уже этим летом.

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция могут вступить в его военный блок по ускоренной процедуре, если подадут необходимые документы.

Константин Вноровский
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