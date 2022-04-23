Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией. Сообщение на сайте парламента

По итогам голосования решено, что парламент Финляндии направит заявку на вступление в НАТО. Предположительно, подача заявки состоится уже этим летом.

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция могут вступить в его военный блок по ускоренной процедуре, если подадут необходимые документы.