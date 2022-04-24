Три автомобиля столкнулись в Алматы – есть пострадавшие

По словам водителя автомобиля BMW 3 серии, он двигался в восточном направлении по улице Рыскулова. Неожиданно с парковки мечети выехал автомобиль Mitsubishi Galant.

BMW столкнулся с ним, сцепившиеся машины повело в сторону, и они врезались в припаркованный Lexus.

Пострадали водители BMW и Mitsubishi и пассажирка Lexus. Водителей госпитализировали. Пассажирка уехала домой и вызвала скорую уже оттуда.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz