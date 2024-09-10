Три автомобиля столкнулись в Алматы
Так, автомобиль Daewoo Nexia двигался по ул. Яссауи в северном направлении. Навстречу ему направлялся автомобиль Toyota Corolla, а по ул. Трудовая в западном направлении двигался автомобиль Hyundai Accent.
Водитель Hyundai Accent проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехав на перекресток, попал под удар автомобиля Daewoo Nexia. Продолжая следовать по своему пути Hyundai Accent и тут уже его таранит третий автомобиль – Toyota Corolla, от удара которого Hyundai Accent откинуло в сторону. Оба автомобиля вылетают с дороги на тротуар.
Фото: Zakon.kz
После чего Hyundai Accent врезался в забор частного жилого дома, снеся на своем пути еще и дорожный знак.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП госпитализировали двоих пассажиров из автомобиля Toyota Corolla и виновника ДТП из автомобиля Hyundai Accent, а его пассажир от госпитализации отказался. Его осмотрели на месте.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
К удивлению и, одновременно радости жителей, в этот раз удалось избежать столкновения с местным кафе. Обычно из-за своей локации оно регулярно страдает от проезжающих мимо лихачей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также три пассажира пострадали в ночном ДТП в Алматы 10 сентября.