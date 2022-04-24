Судно с мигрантами затонуло у берегов Ливана

Судно, перевозившее нелегальных мигрантов, затонуло у берегов Триполи, в 85 км к северу от Бейрута, сообщает Deutsche Welle.

По словам министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие, 45 из примерно 60 мигрантов удалось спасти, один ребенок погиб, остальные из находившихся в лодке числятся пропавшими без вести.

Поисковая операция продолжаются.

Ливанское Общество Красного Креста сообщило, что направило в Триполи 10 машин скорой помощи. Армия перекрыла доступ в порт, разрешив въезд только медицинскому транспорту. Родственников находившихся на судне в гавань не пропустили.

Беженцы из Ливана регулярно пытаются добраться на лодках до находящегося в 175 км Кипра, входящего в состав ЕС.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что минимум 1570 человек, 186 из которых – граждане Ливана, покинули или пытались незаконно покинуть страну морским путем с января по ноябрь 2021 года. Часть стремящихся нелегально уехать из Ливана – сирийские беженцы, скрывавшиеся там от войны.