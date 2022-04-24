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10:30 24.04.2022

«Туран» забил первый мяч в сезоне и сенсационно победил «Кайрат» в Алматы

Футбол Нургалиев пенальти Фото: Instagram/fc.turan
Футбольный клуб «Туран» из Туркестана преподнес громкую сенсацию в седьмом туре Казахстанской премьер-лиги, обыграв алматинский «Кайрат» – 1:0. Аутсайдер первенства впервые забил в нынешнем сезоне и покинул последнее место в турнирной таблице КПЛ-2022, сообщает Zаkon.kz.

Предматчевые расклады были на стороне алматинского клуба. Лидер чемпионата и один из главных фаворитов на чемпионство нынешнего турнира не сомневался в победе над южанами.

Но туркестанская дружина доказала непредсказуемость футбола, и за это была вознаграждена на Центральном стадионе Алматы.

Единственный мяч в ворота алматинцев на 31 минуте с пенальти забил капитан «Турана» Азат Нургалиев. Стоит отметить, что южане забили впервые в этом сезоне.

В других матчах седьмого тура были зафиксированы следующие результаты:

  • «Шахтер» – «Акжайык» – 0:1.

  • «Актобе» – «Мактаарал» – 1:0.

  • «Ордабасы» – «Кызыл-Жар» – 3:1.

  • «Аксу» – «Тараз» – 1:2.

Центральный матч восьмого тура пройдет 26 апреля в Костанае, где чемпион страны «Тобол» примет серебряного призера прошлого сезона – «Астану».

Во главе турнирной таблицы – «Каспий» (13 очков), за ним – «Астана» и «Кайрат», у них по 12 баллов. Далее четыре команды имеют по 11 очков: «Ордабасы», «Тобол», «Тараз» и «Актобе».

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Куандык Шынасилов
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