Круизное судно затонуло в Японии

Девятерых пострадавших пассажиров круизного судна «KAZU 1» нашли спасатели у берегов Японии, сообщает Lenta.ru.

До этого поступили сведения о том, что на севере страны у берегов острова Хоккайдо обнаружены семь человек, все они были без сознания.

Официальный представитель метрологической службы Японии предупредил, что температура воды в районе поиска составляет не более 5­°С. Поисковая операция силами береговой охраны и экстренными службами продолжается.

Ранее сообщалось, что троих пассажиров судна нашли в воде с борта полицейского самолета вблизи полуострова Сирэтоко, еще один человек оказался в скалистой местности на побережье.

Всего на судне было 26 пассажиров в том числе двое детей, а также капитан и матрос.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно «KAZU 1». Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.