Гол Месси принес «ПСЖ» чемпионство в Лиге 1

В матче 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своей арене «Ланс».

У парижского коллектива в этом поединке стояла задача – заработать минимум одно очко, чтобы досрочно стать чемпионом в Лиге 1. С этой целью они справились, сыграв вничью на «Парк-де-Пренс» – 1:1 .

Единственный гол у хозяев поля забил Лионель Месси, который отличился на 68-й минуте встречи. У гостей Жан Корентен восстановил равновесие на исходе матча.

«ПСЖ» набрал 78 очков и досрочно стал чемпионом Франции десятый раз в своей истории.

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