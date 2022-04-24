11:27 24.04.2022
Гол Месси принес «ПСЖ» чемпионство в Лиге 1
Фото: Instagram/psg
Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси завоевал очередной титул в своей карьере. Он стал чемпионом Франции в составе парижского клуба, сообщает Zakon.kz.
В матче 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своей арене «Ланс».
У парижского коллектива в этом поединке стояла задача – заработать минимум одно очко, чтобы досрочно стать чемпионом в Лиге 1. С этой целью они справились, сыграв вничью на «Парк-де-Пренс» – 1:1 .
Единственный гол у хозяев поля забил Лионель Месси, который отличился на 68-й минуте встречи. У гостей Жан Корентен восстановил равновесие на исходе матча.
«ПСЖ» набрал 78 очков и досрочно стал чемпионом Франции десятый раз в своей истории.
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