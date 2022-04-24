МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что было бы нежелательно предоставить Украине полное членство в Евросоюзе, News.ru.

Шалленберг сослался на государства Западных Балкан — Македонию и Черногорию, которые также находятся в стадии переговоров о вступлении.

По его мнению, необходимо во всех этих случаях предложить более гибкие варианты, чтобы были модели, отличные от полного членства или соглашений об ассоциации.

При этом министр подчеркнул, что необходимо дальнейшее расширение, так как речь идет о защите западной модели жизни с ее основными правами и правами на свободу.

Глава МИД также назвал нейтралитет Австрии «элементом самоопределения». Подвергать его сомнению он не посчитал нужным. Шалленберг отметил, что правильно было бы подумать о будущем проектировании структуры безопасности. Австрия может быть частью европейской оборонной системы, но не может «участвовать в армии», добавил он.

Говоря конкретно о ситуации на Украине, Шалленберг сказал, что, хотя Австрия была нейтральной в военном отношении, она не политически нейтральна.

Исследовательский институт Unique ранее провел опросы, в ходе которых пытался узнать отношение австрийцев к руководству страны по вопросу Украины. По результатам выяснилось, что лишь 40% согласны с властями страны касательно украинского вопроса.