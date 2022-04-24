Жибек Куламбева завоевала пятнадцатый титул в парном разряде

Казахстанка в дуэте с Анастасией Сухотиной (Россия) в решающем матче за час и 16 минут обыграли россиянок Ксению Зайцеву и Екатерину Маклакову со счетом 6:1, 6:4.

Для Жибек и Анастасии титул стал вторым совместным. В 2021 году в Шымкенте они праздновали успех, отстояв свое прошлогоднее звание.

К сожалению, Жибек Куламбаева не смогла успешно выступить в одиночном разряде. В четвертьфинале, она проиграла российской теннисистке Татьяне Барковой – 6:2, 2:6, 0:6.

Также неудача постигла другую казахстанскую спортсменку Юлия Путинцеву, на турнире в Стамбуле. На стадии полуфинала вторая ракетка Казахстана не смогла обыграть Анастасию Потапову из России – 6:2, 2:6, 2:6.

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