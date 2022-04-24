Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:09 24.04.2022

Жибек Куламбева завоевала пятнадцатый титул в парном разряде

Теннис Финал ITF Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей международного турнира ITF15 Women в парной категории, который прошел на грунтовых кортах Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в дуэте с Анастасией Сухотиной (Россия) в решающем матче за час и 16 минут обыграли россиянок Ксению Зайцеву и Екатерину Маклакову со счетом 6:1, 6:4.

Для Жибек и Анастасии титул стал вторым совместным. В 2021 году в Шымкенте они праздновали успех, отстояв свое прошлогоднее звание.

К сожалению, Жибек Куламбаева не смогла успешно выступить в одиночном разряде. В четвертьфинале, она проиграла российской теннисистке Татьяне Барковой – 6:2, 2:6, 0:6.

Также неудача постигла другую казахстанскую спортсменку Юлия Путинцеву, на турнире в Стамбуле. На стадии полуфинала вторая ракетка Казахстана не смогла обыграть Анастасию Потапову из России – 6:2, 2:6, 2:6.

 

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Путинцева Юлия Казахстан
Вице-глава МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений Токаева
23.04.2022
В Минобороны прокомментировали скандал с зарплатой военнообязанных
23.04.2022
Топ-3 знаков зодиака, которые сами уничтожают свою любовь
23.04.2022
Премьер-министр пообещал наказывать за неэффективную работу по сдерживанию цен
23.04.2022
Названа причина массового падежа лошадей в Атырауской области
23.04.2022
Главная Топ LIVE Все