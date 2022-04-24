Две улицы частично перекроют в Нур-Султане из-за ремонта дорог

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан по согласованию с Управлением административной полиции ДП Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и по улице Ш. Косшыгулулы.

В связи с чем, с 25 апреля по 5 мая по проспекту Кабанбай батыра и с 23 апреля по 25 мая по улице Ш. Косшыгулулы будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык и от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Официальный сайт столичного акимата

В Управлении приносят свои извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.