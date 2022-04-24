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Законодательство РК
16:32 24.04.2022

Две улицы частично перекроют в Нур-Султане из-за ремонта дорог

Перекрытие улицы Фото: Zakon.kz
Автомобильное движение частично перекроют по пр. Кабанбай батыра и ул. Ш. Косшыгулулы из-за среднего ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан по согласованию с Управлением административной полиции ДП Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и по улице Ш. Косшыгулулы.

В связи с чем, с 25 апреля по 5 мая по проспекту Кабанбай батыра и с 23 апреля по 25 мая по улице Ш. Косшыгулулы будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык и от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Официальный сайт столичного акимата

В Управлении приносят свои извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Константин Вноровский
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