Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:13 24.04.2022

Марсоход снял детальное видео солнечного затмения на Марсе

Солнечное затмение на Марсе Фото: nasa.gov
Космическое агентство NASA опубликовало видео с камер Mastcam-Z марсохода Perseverance, которому удалось запечатлеть на видео Фобос, один из двух спутников Марса, который затмил Солнце, сообщает Zakon.kz.

Это самое масштабное наблюдение солнечного затмения Фобоса с самой высокой частотой кадров, когда-либо сделанное с поверхности Марса.

Оно может помочь ученым лучше понять орбиту Луны и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность, формируя кору и мантию Красной планеты.

Солнечное затмение, снятое камерой Perseverance Mastcam-Z 2 апреля, на 397-й марсианский день или сол, длилось чуть более 40 секунд, что намного короче, чем обычное солнечное затмение с участием земной Луны. При этом Фобос примерно в 157 раз меньше спутника Земли. Другая луна Марса, Деймос, еще меньше.

За последние 18 лет лишь несколько марсоходов наблюдали прохождение Фобоса перед Солнцем. Spirit и Opportunity сделали первые наблюдения в 2004 году, а Curiosity в 2019 году первым записал видео этого события.

Константин Вноровский
Интересное
Премьер-министр пообещал наказывать за неэффективную работу по сдерживанию цен
23.04.2022
Рахат Калжан взял «серебро» на ЧА по вольной борьбе
23.04.2022
Православные казахстанцы празднуют Пасху
24.04.2022
Три автомобиля столкнулись в Алматы – есть пострадавшие
24.04.2022
Илон Маск объяснил, зачем ему Twitter
23.04.2022
Главная Топ LIVE Все