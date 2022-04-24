Марсоход снял детальное видео солнечного затмения на Марсе

Это самое масштабное наблюдение солнечного затмения Фобоса с самой высокой частотой кадров, когда-либо сделанное с поверхности Марса.

Оно может помочь ученым лучше понять орбиту Луны и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность, формируя кору и мантию Красной планеты.

Солнечное затмение, снятое камерой Perseverance Mastcam-Z 2 апреля, на 397-й марсианский день или сол, длилось чуть более 40 секунд, что намного короче, чем обычное солнечное затмение с участием земной Луны. При этом Фобос примерно в 157 раз меньше спутника Земли. Другая луна Марса, Деймос, еще меньше.

За последние 18 лет лишь несколько марсоходов наблюдали прохождение Фобоса перед Солнцем. Spirit и Opportunity сделали первые наблюдения в 2004 году, а Curiosity в 2019 году первым записал видео этого события.