Султанов высказался о наращивании товарооборота с Кыргызстаном

На казахстанско-кыргызской границе они ознакомились с ситуацией перехода грузов, а также осмотрели место будущего индустриального торгово-логистического комплекса.

Его расположение запланировано в районе автодорожного пункта пропуска «Карасу – Ак-тилек».

Проект реализуется по поручению главы государства. Работа над ним длится уже больше года. Казахстанская сторона на сегодняшний день под ИТЛК зарезервировала 40 гектаров земли вблизи пограничного пункта пропуска «Карасу», сейчас ожидается решение по участку с кыргызской стороны. По словам Бахыта Султанова, к маю вся документация будет готова.

Параллельно прорабатываем вопросы по инфраструктуре и привлечению потенциальных инвесторов. Идей по промышленной кооперации много и у нас, и у кыргызской стороны. Наращивание товарооборота – одна из ключевых задач в двусторонних отношениях. По итогам прошлого года товарооборот составил чуть меньше миллиарда долларов, из которого две трети – наш экспорт. Мы можем нарастить эти объемы вполовину: сейчас работаем над расширением номенклатуры на 190 товаров на сумму примерно 230 млн долл. Это продукция фармацевтики, химпрома, металлургии, стройтовары, машиностроение. Глава МТИ РК Бахыт Султанов

Министр добавил, что у кыргызского рынка есть спрос, у нас – предложения.

Также с Арзыбеком Кожошевым обсуждались и новые пути «стыковки» торговых интересов двух стран.

Во время осмотра границы мы инспектировали эффективность наших решений по устранению очередей импортных и транзитных потоков автоперевозчиков. Усиленный контроль за грузами и, как следствие, заторы на границе – многолетняя история. Пути исправления мы активно обсуждали последние несколько недель. В итоге кыргызская сторона согласилась обеспечить наличие ЭСФ с QR-кодом на весь вывозимый из Кыргызстана в РК товар. Глава МТИ РК Бахыт Султанов

Сейчас на территории Кыргызстана водителям раздают памятки о том, что они должны оформлять ЭСФ до подъезда к границе. Только при наличии ЭСФ на перевозимый товар на границе проверки производиться не будут. Обмануть не получится – пункты пропуска оснащены современным оборудованием – сканерами, которые легко распознают неучтенный товар.

Наличие ЭСФ тут же разгрузило все заторы: за два дня на автомобильных пунктах пропуска (включая самый загруженный – Кордай) не было скопления машин.

Кстати, с кыргызским первым вице-премьером решили лично следить за границей: установим в наших кабинетах мониторы с трансляцией с камер с каждого ПП. Глава МТИ РК Бахыт Султанов

Через неделю запланировано очередное заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, спектр вопросов которого более широкий. Страны должны углубить сотрудничество как ключевые торгово-экономические партнеры региона. Это также было одним из ключевых вопросов повестки переговоров.