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01:10 25.04.2022

Сильный ветер сорвал крыши с шести зданий в Кызылординской области

ДЧС Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области
24 апреля 2022 ветер сорвал крыши с пяти административных  зданий и одного многоквартирного жилого дома в поселке Жанакорган в Жанакорганском районе, сообщает Zakon.kz.

Ветер бушевал в регионе с 15:00 до 17:00.

Пресс-служба ДЧС Кызылординской области привела адреса, где были сорваны крыши:

  • улица Женис 1, с трехэтажного здания средней школы №51 на предварительной площади 500 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 2398 кв.м.;

  • улица Мусаханова 101, с двухэтажного здания Ветеринарный лаборатории района на площади 380 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 380 кв.м.)

  • улица Кокенова 37, с трехэтажного здания Акимата района на площади 600 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 746 кв.м.);

  • улица Кокенова 26, с трехэтажного здания КГУ «отдел финансов района» на площади 300 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 1780 кв.м.);

  • улица Курмангазы 81, с двухэтажного здания ГКП «Жанакорганский аграрно-технический колледж» на площади 400 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 416 кв.м.);

  • улица Алтынсарина 21, с двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 210 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 490 кв.м.).

Жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия МИО. Выезжали: ДЧС (2 сотрудника и одна единица техники). Просим жителей района соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пресс-служба ДЧС Кызылординской области
Константин Вноровский
Кызылординская область
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