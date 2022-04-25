Сильный ветер сорвал крыши с шести зданий в Кызылординской области

Ветер бушевал в регионе с 15:00 до 17:00.

Пресс-служба ДЧС Кызылординской области привела адреса, где были сорваны крыши:

улица Женис 1, с трехэтажного здания средней школы №51 на предварительной площади 500 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 2398 кв.м.;

улица Мусаханова 101, с двухэтажного здания Ветеринарный лаборатории района на площади 380 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 380 кв.м.)

улица Кокенова 37, с трехэтажного здания Акимата района на площади 600 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 746 кв.м.);

улица Кокенова 26, с трехэтажного здания КГУ «отдел финансов района» на площади 300 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 1780 кв.м.);

улица Курмангазы 81, с двухэтажного здания ГКП «Жанакорганский аграрно-технический колледж» на площади 400 кв.м. (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 416 кв.м.);