ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, сообщает РИА Новости.

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ввод санкций должен усиливать давление на Россию, но при этом минимизировать ущерб для самих стран ЕС.

Детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Домбровскис отметил, что они могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта ЕС «голубого топлива». К середине мая планируется представить план, как ликвидировать зависимость ЕС от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

Масштабные санкции против России были введены после начала военного конфликта в Украине. В первую очередь они затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

Власти России анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рублях. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив.

При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией.