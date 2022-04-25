Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в финал квалификации Челленджера в Риме после победы над итальянцем Габриэле Камилли со счетом 6:0, 6:3, следует из результатов Soccer Stand.

Матч продлился 1 час и 6 минут. За это время казахстанец сделал два эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде Денис Евсеев сыграет против Владислава Орлова из Украины. Ранее Орлов одолел немецкого теннисиста Генри Скуайра со счетом 6:1, 6:3.

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