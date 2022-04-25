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08:57 25.04.2022

Ливень в Алматы — фоторепортаж

ливень в Алматы Фото: Zakon.kz
С раннего утра 25 апреля в Алматы начался сильный дождь. По данным ДЧС города, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

ливень в Алматы

Фото: Zakon.kz

В ДЧС города также сообщили, что в горах Алматы 25 апреля ожидается сильный дождь и град.

ливень в Алматы

Фото: Zakon.kz

Временами гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами порывы ветра могут достичь 17-22 метров в секунду.ДЧС Алматы

ливень в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана.

Анастасия Московчук
Алматы
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