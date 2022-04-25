Ливень в Алматы — фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

В ДЧС города также сообщили, что в горах Алматы 25 апреля ожидается сильный дождь и град.

Фото: Zakon.kz

Временами гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами порывы ветра могут достичь 17-22 метров в секунду. ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана.