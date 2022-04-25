Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:28 25.04.2022

«Покушение не удалось»: Димаш Кудайберген опубликовал курьезный случай с концерта

курьез на концерте артиста Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист опубликовал на странице в Instagram забавный инцидент с концерта в Праге, сообщает Zakon.kz.
Кажется, это самый смешной момент всего тура. У европейской публики есть чувство юмора, – подписал видео певец.

На кадрах в один момент с артиста зритель попытался стянуть носок.

Комментаторы с юмором отреагировали на публикацию.

  • Покушение на носочки не удалось;

  • Смешной момент и пикантный. На тебя смотреть всегда приятно, в любой ситуации;

  • Так и назовем: «Пражское покушение на ДиНосок»;

  • Носочки подлиннее в следующий раз надевай, а лучше гольфы до колен, – добавили пользователи.

Arnau tour 2020 – тур Димаша Кудайбергена по Европе.

За три месяца артист проведет 11 концертов в Беларуси, Германии, Латвии, России, Украине и Чехии.

Новость по теме

Поклонники «загнали» Димаша Кудайбергена на крышу авто в Праге

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
Кайрат Кудайберген арестован на месяц – адвокат
24.04.2022
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
24.04.2022
На Каспийском трубопроводном консорциуме возобновлена работа ВПУ-3
24.04.2022
Женщину с детьми сбили насмерть в Алматинской области
24.04.2022
Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе
24.04.2022
Главная Топ LIVE Все