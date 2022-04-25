«Покушение не удалось»: Димаш Кудайберген опубликовал курьезный случай с концерта

Кажется, это самый смешной момент всего тура. У европейской публики есть чувство юмора, – подписал видео певец.

На кадрах в один момент с артиста зритель попытался стянуть носок.

Комментаторы с юмором отреагировали на публикацию.

Покушение на носочки не удалось; Смешной момент и пикантный. На тебя смотреть всегда приятно, в любой ситуации; Так и назовем: «Пражское покушение на ДиНосок»; Носочки подлиннее в следующий раз надевай, а лучше гольфы до колен, – добавили пользователи.

Arnau tour 2020 – тур Димаша Кудайбергена по Европе.

За три месяца артист проведет 11 концертов в Беларуси, Германии, Латвии, России, Украине и Чехии.