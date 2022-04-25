09:28 25.04.2022
«Покушение не удалось»: Димаш Кудайберген опубликовал курьезный случай с концерта
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист опубликовал на странице в Instagram забавный инцидент с концерта в Праге, сообщает Zakon.kz.
Кажется, это самый смешной момент всего тура. У европейской публики есть чувство юмора, – подписал видео певец.
На кадрах в один момент с артиста зритель попытался стянуть носок.
Комментаторы с юмором отреагировали на публикацию.
Покушение на носочки не удалось;
Смешной момент и пикантный. На тебя смотреть всегда приятно, в любой ситуации;
Так и назовем: «Пражское покушение на ДиНосок»;
Носочки подлиннее в следующий раз надевай, а лучше гольфы до колен, – добавили пользователи.
Arnau tour 2020 – тур Димаша Кудайбергена по Европе.
За три месяца артист проведет 11 концертов в Беларуси, Германии, Латвии, России, Украине и Чехии.