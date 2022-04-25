В ЕАЭС будут отслеживать перевозки с помощью навигационных пломб

Документ предусматривает, что навигационные пломбы применяются для отслеживания:

товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным или железнодорожным видами транспорта; товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами-членами применяются специальные экономические меры; алкогольной продукции, табака, табачных изделий; иных объектов отслеживания, перевозимых автомобильным или ж/д видами транспорта, определяемых комиссией.

Отслеживание перевозок по территориям государств-членов обеспечивается национальными операторами с использованием информационных систем.

Отслеживаются перевозки:

начатые на территории одного государства-члена и завершаемые на территории другого государства-члена;

начатые на территории государства-члена, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов и завершаемые на территории государства-члена, в котором они начаты;

начатые за пределами таможенной территории Союза, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов и завершаемые на территории одного из государств-членов;

начатые на территории одного государства-члена, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов и завершаемые за пределами таможенной территории Союза;

начатые за пределами таможенной территории Союза, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов и завершаемые за пределами таможенной территории Союза.

Навигационная пломба, используемая для отслеживания перевозок по территориям государств-членов, должна содержать следующие сведения:

уникальный идентификационный номер навигационной пломбы;

информацию о национальном операторе, в информационной системе которого она зарегистрирована.

На период отслеживания конкретной перевозки навигационная пломба должна содержать:

уникальный номер перевозки, сформированный в информационной системе национального оператора;

регистрационный номер транзитной декларации (в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита), регистрационный номер декларации на товары (в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем) или номер транспортных документов (при перевозке товаров Союза в рамках взаимной торговли государств-членов);

электронные документы, сопровождающие перевозку товаров (таможенную декларацию (при наличии), транспортные документы, счет-инвойс, свидетельство о регистрации транспортного средства (тягача и прицепа) и др.;

Используемые для отслеживания перевозок по территориям государств-членов навигационные пломбы налагаются и снимаются на таможенной территории Союза, а также за пределами таможенной территории Союза.

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