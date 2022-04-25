«Алтай» стартовал с победы на клубном чемпионате Азии по волейболу

Действующие чемпионы Азии, волейболистки «Алтая» в матче группового этапа одержали победу над североказахстанской дружиной со счетом 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:19). 25 апреля хозяйки турнира встретятся с клубом «Кыргызстан», матч начнется в 18:00.

В клубном чемпионате Азии, помимо двух казахстанских команд, участвуют еще четыре коллектива: Barij Essence (Иран), Diamond Food-Fine Chef Sport Club (Таиланд), Jizzakh State Pedagogical Institute (Узбекистан), Kyrgystan VC (Кыргызстан).

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