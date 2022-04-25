Финансовые пирамиды: как уберечь свои деньги
Так, по данным Генпрокуратуры, за последние три года зарегистрировано 365 уголовных дел, до суда дошло 321.
Люди верят заманчивым обещаниям, а в итоге лишаются своих финансов в результате обмана. К примеру, на каждую финансовую пирамиду в 2021 году приходится в среднем 18 потерпевших и 20 млн тенге ущерба. Последние громкие дела, которые сейчас активно обсуждаются в прессе — Mudarabah Capital и Astex.kz с участием известных казахстанских блогеров.
Возникает вопрос: почему люди, зная о существовании финансовых пирамид и вопреки многочисленным предупреждениям об их опасности, вкладываются в сомнительные предприятия?
Об этом поговорим в прямом эфире с известным казахстанским адвокатом Сериком Айтбаевым.
Смотрите эфир ПРАВМЕДИА 28 апреля в 11:00 (по времени Нур-Султана).
Вы узнаете:
какие виды финансовых пирамид бывают;
о самых скандальных финансовых пирамидах в Казахстане;
какова сложившаяся судебная практика по делам о финансовых пирамидах;
как бороться с финансовыми пирамидами.
Вы получите полезные рекомендации и советы, как не попасться на удочку организаторов очередной финансовой пирамиды.
Ждем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.
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