Финансовые пирамиды: как уберечь свои деньги

Так, по данным Генпрокуратуры, за последние три года зарегистрировано 365 уголовных дел, до суда дошло 321.

Люди верят заманчивым обещаниям, а в итоге лишаются своих финансов в результате обмана. К примеру, на каждую финансовую пирамиду в 2021 году приходится в среднем 18 потерпевших и 20 млн тенге ущерба. Последние громкие дела, которые сейчас активно обсуждаются в прессе — Mudarabah Capital и Astex.kz с участием известных казахстанских блогеров.

Возникает вопрос: почему люди, зная о существовании финансовых пирамид и вопреки многочисленным предупреждениям об их опасности, вкладываются в сомнительные предприятия?

Об этом поговорим в прямом эфире с известным казахстанским адвокатом Сериком Айтбаевым.

Смотрите эфир ПРАВМЕДИА 28 апреля в 11:00 (по времени Нур-Султана).

Вы узнаете:

какие виды финансовых пирамид бывают;

о самых скандальных финансовых пирамидах в Казахстане;

какова сложившаяся судебная практика по делам о финансовых пирамидах;

как бороться с финансовыми пирамидами.

Вы получите полезные рекомендации и советы, как не попасться на удочку организаторов очередной финансовой пирамиды.

Ждем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.

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