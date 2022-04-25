В Актау провели обряд вызова дождя

Ануар Елжанов изданию «Лада» отметил, что провести обряд «Тасаттык» его попросили местные фермеры и землевладельцы.

Во времена пророка Мухаммеда люди выходили за город и коллективно читали молитву, прося у Аллаха ниспослать им полезный дождь. Ануар Елжанов

Как подчеркнул Елжанов, именно сейчас необходим дождь, который будет полезен для земли, скота и растительности.

Разрешение на проведение обряда Духовному управлению мусульман Казахстана по Мангистауской области предоставил глава региона.