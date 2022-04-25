09:58 25.04.2022
В Актау провели обряд вызова дождя
Фото: Скриншот видео
На набережной в Актау более 2 тыс. человек прочитали коллективную молитву. Инициатором проведения мероприятия выступило Духовное управление мусульман по Мангистауской области в лице главного имама областной мечети Бекет-Ата Ануара Елжанова, сообщает Zakon.kz.
Ануар Елжанов изданию «Лада» отметил, что провести обряд «Тасаттык» его попросили местные фермеры и землевладельцы.
Во времена пророка Мухаммеда люди выходили за город и коллективно читали молитву, прося у Аллаха ниспослать им полезный дождь. Ануар Елжанов
Как подчеркнул Елжанов, именно сейчас необходим дождь, который будет полезен для земли, скота и растительности.
Разрешение на проведение обряда Духовному управлению мусульман Казахстана по Мангистауской области предоставил глава региона.